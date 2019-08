POL-RT: Einbruch in Yachtschule Plochingen, Im Maisfeld überschlagen

Polizeipräsidium Reutlingen

Plochingen (ES): In Yachtschule eingebrochen

Ein Unbekannter ist zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, in die Räume einer Yachtschule am Plochinger Hafen in der Straße Schlierbachwiesen eingebrochen. Nach dem Einschlagen und Entriegeln eines Fensters gelangte der Eindringling ins Innere, wo er anschließend die Räume und das Mobiliar durchsuchte. Mit zwei Laptops machte er sich wieder aus dem Staub. Der von ihm hinterlassene Sachschaden dürfte 400 Euro betragen. (ak)

Tübingen (TÜ): Fahrzeug überschlägt sich im Maisfeld

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der L 371 ereignet. Eine 35-Jährige war kurz nach 13.30 Uhr mit einem VW Caddy auf der Landstraße von Wurmlingen herkommend in Richtung Hirschau unterwegs. Etwa 500 Meter vor Ortsbeginn kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Caddy nach rechts von der Straße ab und überschlug sich im angrenzenden Maisfeld. Zirka 20 Meter neben der Straße blieb das Fahrzeug mit Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro liegen. Die Frau und ihre beiden Mitfahrer erlitten ersten Erkenntnissen nach keine Verletzungen. Sie wurden jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Der Schaden an dem Maisfeld dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (ms)

