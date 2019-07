Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Weiterer Verkehrsunfall; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Motorroller-Lenker bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen hat sich ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorroller-Lenker in Kirchheim ereignet. Ein 25-Jähriger war kurz vor neun Uhr mit seinem Ford Kuga auf der Tannenbergstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz einer Bäckerei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, 52 Jahre alten Zweirad-Fahrer. Durch den Zusammenstoß rutschte dieser über die Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Statue fiel auf Arbeiter

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Gärtnerei in der Oberboihinger Straße in Zizishausen ereignet. Mitarbeiter wollten kurz nach 7.30 Uhr eine 300 Kilogramm schwere Statue auf einen Sackkarren verladen. Beim Ankippen der kopflastigen Figur kippte diese um und fiel auf einen 27-Jährigen. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde in die Ermittlungen des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen eingeschaltet. (ms)

Tübingen (TÜ): Brände im Bereich der Universitätskliniken

Zwei voneinander unabhängige Einsatzanlässe für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gab es am Mittwochmorgen im Bereich der Universitätskliniken. Zunächst war gegen 9.40 Uhr über Notruf ein Brand mit starker Rauchentwicklung auf dem Dach eines Anbaus der Medizinischen Klinik in der Otfried-Müller-Straße gemeldet worden. Auf dem Dach des Gebäudes waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma mit dem Verlegen von Bitumenbahnen beschäftigt, wobei ein Gasbrenner zum Einsatz kam. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge geriet hierbei die Holzverschalung unter dem Bitumen in Brand. Die in dem zweistöckigen Gebäude befindlichen Büro- und Arbeitsräume und weitere Anbauten wurden darauf geräumt. Die mit acht Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte ihn. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge 2.000 Euro betragen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Eine Gefahr für das Hauptklinikgebäude bestand nicht. Zur entsprechenden Aufklärung aus der Luft war vorübergehend ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Parallel zu diesem Einsatz wurde gegen 10.20 Uhr noch ein Pkw-Brand in einem Parkhaus bei der Crona-Klinik in der Hoppe-Seyler-Straße gemeldet. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts war im Motorraum eines auf Ebene 11 des Parkhauses 4 abgestellten Volvo ein Schwelbrand ausgebrochen, der aber ebenfalls schnell gelöscht werden konnte. Die Höhe des auf den Motorraum begrenzt gebliebenen Schadens ist noch nicht bekannt. (ak)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), 07121/942-1104



Andrea Kopp (ak), Tel. 07121/942-1101







Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell