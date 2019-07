POL-RT: Brennender Müllcontainer; Verkehrsunfälle; Vor Kontrolle geflüchtet; Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt; Gartenhaus aufgebrochen; Auf Lkw-Ladungen abgesehen

Polizeipräsidium Reutlingen

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend entstanden. Ein 27-Jähriger war um 19 Uhr mit seinem VW Golf auf der Federnseestraße vom Nikolaiplatz herkommend unterwegs. Beim Rechtsabbiegen am Federnseeplatz kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er mit seinem Wagen einen geparkten BMW sowie eine Hauswand. Neben dem Rettungsdienst rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Golf musste abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Brennender Müllcontainer

Wegen eines brennenden Müllcontainers sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen, gegen 5.20 Uhr, in die Biberacher Straße in Orschel-Hagen ausgerückt. Bevor die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war die Biotonne bereits ein Raub der Flammen geworden. Die Feuerwehr löschte die brennenden Überreste. Gebäudeschaden war nicht entstanden, allerdings war ein angrenzender Holzzaun durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt. (ak)

Reutlingen (RT): Mit Radfahrer kollidiert

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten, als ihn ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen hat. Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Audi um 17.50 Uhr die B 297 und bog nach rechts auf die K 6764 in Richtung Rübgarten ab. Anschließend wollte er sofort nach links auf einen Feldweg zu einem Parkplatz abbiegen. Hierbei missachtete der Autofahrer den Vorrang des entgegenkommenden, 58 Jahre alten Radfahrer, der mit seinem Rennrad die abschüssige Kreisstraße in Richtung B 297 befuhr. Der Sportler bremste ab und wollte dem Pkw noch ausweichen. Er touchierte jedoch den Audi und stürzte auf die Fahrbahn. Der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 4.000 Euro. (ms)

Pfullingen (RT): Jugendlicher Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Jugendlicher hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Eine 45 Jahre alte Frau war mit ihrem BMW um 7.50 Uhr auf der Bergstraße unterwegs und wollte den Elisenweg geradeaus in die Achalmstraße überfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden, 16-jährigen Jugendlichen, der mit seinem Fahrrad den Elisenweg herunterfuhr. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Der Schaden wird auf 1.700 Euro geschätzt. (ms)

Köngen (ES): Mit Fahrzeug überschlagen

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der 70-Jährige war mit seinem Fiat Punto um 14.45 Uhr auf einer Gemeindeverbindungsstraße von Deizisau herkommend in Richtung Köngen unterwegs. Etwa einen halben Kilometer vor der Ortschaft kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Punto blieb im Anschluss auf dem Dach liegen. Da es zunächst geheißen hatte, dass sich mehrere Personen in dem verunglückten Pkw befinden sollen und diese eingeklemmt seien, rückte ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften an die Unfallstelle aus. Der Fahrer wurde aus dem Auto befreit. Er hatte sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zugezogen. Vorsichtshalber wurde der Senior zur Beobachtung in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (ms)

Aichtal (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Mit leichten Verletzungen musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 55-Jährige befuhr um 12.30 Uhr mit ihrem Citybike die Nürtinger Straße in Richtung Ortsmitte Grötzingen. An der Kreuzung mit der Straße Am Weiherbach ordnete sie sich mit Handzeichen zur Fahrbahnmitte ein. Als die Frau nach links abbiegen wollte, wurde sie von einer 44 Jahre alten Ford-Lenkerin überholt. Die Radfahrerin wurde von dem Pkw zunächst mehrere Meter mitgeschleift. Anschließend stürzte sie auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in die Klinik. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Durch seine Fahrweise ist am Dienstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, ein Motorradfahrer einer Polizeistreife in der Paradiesstraße aufgefallen und vor der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit und unter Missachtung der Verkehrsregeln geflüchtet. Der Unbekannte, gab Gas und flüchtete auf seiner Honda CBR 1000 mit Esslinger Kennzeichen in Richtung Ortsausgang Kirchheim und über die Ötlinger Straße in Richtung Notzingen. Dabei raste er teils mit über 160 km/h über die Ötlinger Straße, wobei er mehrfach äußerst riskant überholte. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt und sucht nach Zeugen. Insbesondere werden auch Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die extrem gefährliche Fahrweise des Bikers gefährdet wurden. Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/501-0. (cw)

Tübingen (TÜ): Gartenhaus aufgebrochen

In ein Gartenhaus in der Schrebergartenanlage im Bereich der Haldenstraße in Lustnau ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 15.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt und durchwühlte die Schubladen und Schränke nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er nach derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen haben. Auch in eine danebengelegene Laube versuchte der Täter mit brachialer Gewalt die Eingangstüre aufzuhebeln. Diese hielt aber offenbar stand, sodass dort ebenfalls nichts gestohlen wurde. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dußlingen (TÜ): Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bei Kontrolle aufgedeckt

Wegen verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden und drei Jugendliche im Alter von 15 und zwei Mal 16 Jahren aus Dußlingen. Die Verdächtigen waren am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, im Bereich der Albstraße von den Beamten kontrolliert worden. Bei den drei Jugendlichen wurden jeweils Kleinmengen Marihuana aufgefunden, weshalb sie sich wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Der bereits polizeilich bekannte 18-Jährige, der weitere verkaufsfertige Portionen Marihuana bei sich hatte und im Verdacht steht, auch die bei den Jugendlichen aufgefundenen Drogen zuvor an diese verkauft zu haben, wird wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln zur Anzeige gebracht. Gegen zwei der Jugendlichen wird außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da sie mit einem entsprechend technisch veränderten Motorroller gefahren waren. Weil bei einem der 16-Jährigen der Verdacht besteht, unter Drogeneinfluss mit dem Moped gefahren zu sein, wurde bei ihm eine Blutprobe veranlasst. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen auf freien Fuß gesetzt, die Jugendlichen wurden ihren Eltern überstellt. (ak)

Ofterdingen (TÜ): Auf Lkw-Ladung abgesehen

Auf die in mehreren Sattelaufliegern vermuteten Lkw-Ladungen hatten es offenbar unbekannte Diebe abgesehen, die in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, auf einem Grundstück eines Gewerbeobjekts in der Hechinger Straße zugange waren. Die Kriminellen schlitzten jeweils die Planen von insgesamt vier dort abgestellten Sattelaufliegern eines Transportunternehmens auf. Weil alle Fahrzeuge unbeladen waren, gingen die Diebe aber leer aus. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

