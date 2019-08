Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Verkehrsunfälle; Rollerdieb geschnappt; Einbruch; Küchenbrand

Reutlingen (ots)

Männer gingen aufeinander los

Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in der Reutlinger Innenstadt leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen sich vier Männer gegen 18 Uhr hinter dem Parkhaus Lederstraße. Ein 22 Jahre alter Mann soll dann im Verlauf der Auseinandersetzung eine Machete nach einem 21-Jährigen geworfen haben. Dieser benutzte vermutlich einen Gürtel, um auf seinen Kontrahenten einzuschlagen. Beide erlitten hierbei leichte Verletzungen. Der Jüngere musste in einer Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an. Gegen beide Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (ms)

Eningen (RT): Radfahrendes Kind bei Unfall verletzt

Ein Junge hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Zwei Buben im Alter von 13 und zehn Jahren fuhren kurz vor 16.30 Uhr mit ihren Fahrrädern den Bruckberg hinunter. Zeitgleich war eine 18-Jährige mit einer Mercedes E-Klasse auf der Bruckbergstraße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Als die junge Frau den Kindergarten passiert hatte, fuhr der 13-Jährige von links aus dem Feldweg kommend über die Straße. Die langsam fahrende Pkw-Lenkerin nahm den Jungen rechtzeitig wahr und konnte anhalten. Sein nachfolgender Freund prallte mit seinem Fahrrad gegen den stehenden Mercedes, rutschte über die Motorhaube und stürzte in eine Grünfläche neben der Straße. Ersthelfer kümmerten sich zunächst um den Verletzten. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 4.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Mutmaßlicher Rollerdieb gefasst

Ein jugendlicher Rollerdieb ist am Mittwochabend nach kurzer Flucht von der Polizei gestellt worden. Der 16-Jährige fiel Polizeibeamten des Reviers Esslingen um 18.45 Uhr in der Olgastraße auf, da er ohne Helm auf einem Motorroller unterwegs war. Die Polizisten, die in Uniform in einem Zivilfahrzeug Streife fuhren, hielten neben dem Zweirad an. Als er angesprochen wurde, erkannte der junge Mann, dass es sich um Polizisten handelte. Daraufhin stieg er ab und sprang in Richtung Schillerpark davon. Ein Beamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf, sein Kollege fuhr mit dem Wagen hinterher. Die Flucht ging im Anschluss über die Blumenstraße, durch eine Seitenstraße in die Olgastraße zurück, wo der Jugendliche gestoppt und festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme zogen sich der Jugendliche und ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zu. Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige den Roller zuvor gestohlen hatte. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. (ms)

Wolfschlugen (ES): Gegen Baum geprallt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 59-Jähriger nach einem Verkehrsunfall zwischen Wolfschlugen und Sielmingen am Donnerstagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 1.45 Uhr mit seinem VW EOS auf der L 1205 von Wolfschlugen in Richtung Sielmingen unterwegs, als er etwa 200 Meter nach der Ortsausfahrt Wolfschlugen aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort knallte der VW frontal gegen einen Baum, drehte sich und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer musste vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt werden, bevor er vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden konnte. Der Passat, an dem ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Filderstadt (ES): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der B 27 ereignet hat. Ein 71-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Bonlanden wollte er von der rechten auf die linke Spur wechseln, übersah dabei jedoch, dass dort bereits eine 66-Jährige mit ihrem Ford Focus fuhr. Bei der nachfolgenden, seitlichen Kollision kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Ford drehte sich um 360 Grad und knallte in die Mittelleitplanken. Der Mercedes wurde ebenfalls in den unbefestigten Grünstreifen an der Mittelleitplanke abgewiesen. Verletzt wurde zum Glück niemand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (cw)

Ostfildern-Ruit (ES): Radfahrer angefahren

Bei der Kollision mit einem Pkw ist am Mittwochabend ein 21-jähriger Radfahrer in der Stuttgarter Straße verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 21.20 Uhr, als der 20-jährige Lenker eines BMW in der Stuttgarter Straße von der Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Heumaden unterwegs war und nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Rennradfahrer, der nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Dämmerung ohne Beleuchtung unterwegs gewesen war. Der Radler musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Am Pkw und dem Rennrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro. (ak)

Ostfildern-Ruit (ES): Nach Schlägerei in Gewahrsam

Nach einer Schlägerei am Mittwochabend in der Plochinger Straße sehen drei Männer nun unter anderem Strafanzeigen wegen Körperverletzung entgegen. Kurz vor 21 Uhr war es im Freien vor einem Lokal zwischen einem 37 und zwei 29 und 56 Jahre alten Männern zu Streitigkeiten gekommen, die in eine handfeste Auseinandersetzung mündete, bei der die Fäuste flogen. Eine hinzukommende Streifenwagenbesatzung konnte die Beteiligten nur mit Mühe trennen. Dem 37-Jährigen mussten Handschließen angelegt werden, bevor er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weil er auch dort randalierte und wie zuvor schon die Polizeibeamten auch das Klinikpersonal beleidigte, nahm die Polizei den noch immer aggressiven Mann schließlich in Gewahrsam. (ak)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Stopp-Stelle missachtet

Weil er eine Stopp-Stelle an der Einmündung der Gartenstraße in die Nürtinger Straße missachtet hat, hat ein 47-jähriger Autofahrer am Mittwochabend, kurz nach 22.15 Uhr, einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem VW-Bus nach Zeugenangaben ohne anzuhalten und ohne auf den von links kommenden Verkehr zu achten in die Nürtinger Straße ein, weshalb es zur Kollision mit einem in Richtung Neuhausen fahrenden VW Polo eines 20-Jährigen kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Blechschaden dürfte 4.000 Euro betragen. Da sich aber bei der Unfallaufnahme herausstellte, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, beschlagnahmten die Beamten dessen Führerschein. Ein Atemalkoholtest hatte einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille ergeben. (ak)

Starzach-Bierlingen (TÜ): Einbruch in Jugendclub

In den Jugendclub in der Pfarrgasse ist ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 12.20 Uhr eingebrochen. Nachdem sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte, durchsuchte er diese nach Stehlenswertem. Dabei fiel ihm die Clubkasse in die Hände, die er ausplünderte. Mit dem darin gefundenen, geringen Bargeldbetrag machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt und übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Mittwochnachmittag zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Spranger-Straße gekommen. Gegen 17.15 Uhr bemerkten Zeugen Rauch aus der Wohnung im zweiten Stock des Hauses und verständigten die Feuerwehr. Da sich niemand in der Wohnung befand, musste die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. Im Anschluss konnte sie rasch das Feuer löschen. Zeitgleich wurde das Gebäude vorsichtshalber evakuiert. Nachdem es belüftet worden war, konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurück. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Der Brand dürfte ersten Ermittlungen nach im Bereich der Stromversorgung des Herds ausgebrochen sein. (ms)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell