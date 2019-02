Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Feuer zerstört Vereinsheim auf einem Kleingartengelände

Husum (ots)

Am Mittwochmorgen (13.02.2019), gegen 05:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Kleingartengelände in der Bellmannstraße in Husum. Neben dem Polizeirevier Husum waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Husum und Hattstedt/ Wobbenbüll mit bis zu 70 Feuerwehrleuten im Einsatz. Das Holzhaus, bei dem es sich um das Vereinsgebäude des Kleingartenvereins handelt, stand dabei im Vollbrand und wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50.000 Euro. Worin die Ursache des Brandes liegt ist aktuell ungeklärt.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04841 - 830 0.

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Julian Plath

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

