Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Hotel

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht zum 11.07.2019, kam es auf der Friedrichstraße in Bad Pyrmont zu einem Einbruch in ein dortiges Hotel. Unbekannte Täter brachen ein Kellerfenster auf und entwendeten aus den Geschäftsräumen mehrere hundert Euro Bargeld aus einer dortigen Kasse.

