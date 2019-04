Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung - Unbekannte beschädigen Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Am 14.04.2019 wurde im Zeitraum von 00:00 - 04:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter an einem graufarbenen BMW das Spiegelglas des rechten Außenspiegels herausgerissen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Parkplatz vor einer Diskothek in der Straße "Schönlautenbach" in Idar-Oberstein abgestellt.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell