POL-RT: Einbruch in Gaststätte; Arbeitsunfalll; Verkehrsunfälle

Nürtingen-Zizishausen (ES): In Gaststätte eingebrochen

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Straße Auf der Insel eingebrochen. Zwischen 0.30 Uhr und zehn Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Gastraum durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen, wobei sie auf die Bedienungsgeldbeutel mit einem kleineren Wechselgeldbetrag stießen, den sie mitgehen ließen. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Arbeitsunfall

Zwei Arbeiter sind bei einem Arbeitsunfall am Freitagmittag in einer Firma in der Emil-Kessler-Straße aus mehreren Metern Höhe abgestürzt und schwer verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 25 und 26 Jahren waren gegen 13.50 Uhr auf einem Scherenhubwagen mit Arbeiten an der Elektroinstallation an der Decke der Firmenhalle beschäftigt, als sich aus noch ungeklärter Ursache ein in der Nähe verlaufendes Förderband in Bewegung setzte. Das Band verhakte sich mit dem Geländer des Hubwagens und riss diesen um, wodurch die Männer zu Boden stürzten. Beide mussten anschließend vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht. Die Spezialisten des Arbeitsbereiches Gewerbe- und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben vor Ort die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (cw)

Lenningen (ES): Vogel im Tiefflug

Ein tieffliegender Vogel war die Ursache für einen Unfall eines Radfahrers am Freitagmittag, gegen 12.20 Uhr, in der Hochwanger Steige. Der 35-jährige Radler war dort bergab unterwegs, als ein mutmaßlich zum Federwild zählender, größerer Vogel im Tiefflug seinen Weg kreuzte und mit ihm zusammenprallte. Beim abrupten Abbremsen stürzte der 35-Jährige auf die Fahrbahn. Glücklicherweise wurde er nach derzeitigem Stand nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der unbekannte Vogel dürfte "entkommen" sein. (ak)

Nürtingen (ES): Ungebremst gegen Lkw-Anhänger gefahren

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Nürtingen erlitten, als er ungebremst gegen einen geparkten Lkw-Anhänger gefahren ist. Der 22-Jährige war mit einem VW Caddy kurz nach 6.30 Uhr auf der Mühlstraße in Richtung Weberstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte er etwa 100 Meter nach der Einmündung Hindenburgstraße gegen den dort abgestellten Anhänger. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls zirka acht Meter nach vorne und leicht zur Seite geschoben. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Caddy musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Anhänger musste zunächst geborgen und dann ebenfalls abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn musste die Mühlstraße zeitweise gesperrt werden. Neben einer Straßenkehrmaschine war die Feuerwehr mit drei Einsatzkräften und einem Fahrzeug hierzu am Unfallort. (ms)

