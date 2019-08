Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle, Einbruch, Raub, Unfallflucht, Polizeieinsatz bei Geburtstagsparty, Auseinandersetzung bei Festival, Straßenverkehrsgefährdung

Reutlingen (ots)

Brand in Dachgeschoßwohnung

Am Samstagabend ist es in der Werastraße zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung gekommen. Gegen 18.15 Uhr meldeten Anwohner, dass in dem Dreifamilienhaus ein Rauchmelder zu hören sei. Die Feuerwehr Reutlingen, welche mit 23 Personen und 7 Fahrzeugen ausrückte, konnte einen Brand in der Dachgeschoßwohnung feststellen. Dieser konnte rasch gelöscht werden. Der 25-jährige Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern noch an. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Brandort.

Reutlingen-Altenburg (RT): Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Firma im Neckartal eingebrochen. Unter Zuhilfenahme einer Holzleiter drang dieser über ein gekipptes Fenster im Obergeschoss in das Bürogebäude ein. Dort durchsuchte er mehrere Räume und Schränke, wozu er auch vereinzelt Türen aufbrechen musste. Anschließend flüchtete er über ein Fenster im Erdgeschoss. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Pfullingen (RT): Betrunkener Autofahrer - (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, ist Verkehrsteilnehmern ein blauer Renault Espace mit Reutlinger Zulassung aufgefallen, der in auffälliger Fahrweise die Stuhlsteige in Richtung Pfullingen befahren hat. In der Gefällstrecke war der Fahrer mit knapp 30 km/h unterwegs, obwohl deutlich mehr erlaubt gewesen wäre. Das Fahrzeug war in starken Schlangenlinien unterwegs und kam dabei auch immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Ein bislang unbekannter Pkw, der entgegen kam, musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In Pfullingen konnte der 54-jährige Renault-Fahrer dann von einer Polizeistreife angehalten werden. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Das Polizeirevier Pfullingen bittet Zeugen des Vorfalles sowie Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, sich unter Telefon 07121/99180 zu melden.

Münsingen (RT): Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Vier teilweise schwerverletzte Personen und Sachschaden in einer Höhe von über 46 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmorgen auf der B 465 bei Münsingen ereignet hat. Gegen 05.45 Uhr beabsichtigte ein 20-jähriger Mann mit seinem Daimler Benz von der L 230 nach rechts auf die B 465 in Richtung Münsingen abzubiegen. Aufgrund vorausgegangenem starken Alkoholkonsum und deutlich überhöhter Geschwindigkeit, gelang ihm dieses Vorhaben jedoch nicht. Er fuhr ungebremst geradeaus weiter. Zu diesem Zeitpunkt befuhr jedoch eine 29- jährige Frau mit ihrem VW Passat die B 465 in Richtung Ehingen. Dieser war es nicht mehr möglich, den bevorstehenden Unfall zu vermeiden. Sie prallte frontal in die rechte Fahrzeugfront des Daimlers. Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert, wo sie dann zum Stillstand kamen. Die insgesamt drei Fahrzeuginsassen im Mercedes sowie auch die Fahrerin des VW mussten allesamt auf Grund ihrer Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Münsingen war mit acht Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

Metzingen (RT): Fahrzeuge nach Verkehrsunfall in Brand geraten

Eine schwerverletzte Person und circa 60 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich in den frühen Sonntagmorgenstunden ereignet hat. Gegen 01.10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Opel Astra die Maienwaldstraße von der Reutlinger Straße her kommend. Infolge Alkoholeinwirkung und deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in eine auf Stützen stehende Lkw-Wechselbrücke, welche ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt war. Durch die Wucht wurde der Lkw-Auflieger mehrere Meter nach vorne versetzt. Am Opel Astra wurde dagegen das gesamte Dach nach hinten geschoben. Bevor der Pkw Feuer fing und völlig ausbrannte, konnte sich der junge Fahrer noch durch die Seitenscheibe der Fahrertüre ins Freie retten. Die Wechselbrücke und deren Ladung wurden durch den Brand ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Metzingen war zur Brandbekämpfung und anschließender erschwerter Fahrzeugbergung mit 25 Mann vor Ort. Der 25-Jährige Fahrer wurde in eine Klinik eingeliefert.

Grafenberg (RT): Auf dem Nachhauseweg ausgeraubt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Friedhofstraße einen 42-jährigen überfallen und ausgeraubt. Der Mann befand sich kurz vor 01.00 Uhr zu Fuß mit seinem Fahrrad auf dem Nachhauseweg, als er von vier bis fünf Männern angesprochen wurde. Sie verlangten die Herausgabe seiner Geldbörse. Als er mit Unverständnis reagierte, wurde sofort von mehreren Seiten auf ihn eingeschlagen, selbst als er bereits am Boden lag. Ein Zeuge konnte dies aus größerer Entfernung beobachten. Er gab an, dass die Täter maskiert waren. Die Männer entwendeten den schwarzen Rucksack der Marke VauDee des Geschädigten, in welchem sich auch seine Geldbörse, persönliche Dokumente und ein Schlüsselbund befanden. Der 42-Jährige musste mit mehreren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren. Diese verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern noch an.

Bad Urach (RT): Dem Gegenverkehr ausgewichen (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist es zwischen Grabenstetten und Bad Urach zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Seat Leon die L 211 in Richtung Bad Urach. Kurz vor dem Campingplatz Pfählhof kam ihm auf seiner Spur ein weißer Skoda Octavia entgegen, der in diesem Moment einen dunklen Pkw überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 37-Jährige seinen Pkw stark nach rechts. Hierbei streifte er mit der rechten Fahrzeugseite an der dortigen Leitplanke entlang. Zu einem Kontakt mit dem Skoda ist es nicht gekommen. Dieser fuhr, ebenso wie der dunkle Pkw, weiter in Richtung Grabenstetten davon. Am Seat Leon des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8 000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefon 07123/3240 zu melden.

Nürtingen (ES): Polizeieinsatz bei Geburtstagsparty

Aufgrund zahlreicher Notrufe wegen extrem lauter Musik ist es am Samstagabend in Neckarhausen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die ersten Mitteilungen von Anwohnern gingen ab 19.29 Uhr bei der Polizei ein. Kurz darauf stellte eine Streifenwagenbesatzung eine Geburtstagsparty fest, die im Garten hinter einem Mehrfamilienhaus gefeiert wurde. Die circa 15 Personen unterschiedlichen Alters wurden angewiesen, die Musik auf eine erträgliche Lautstärke zu reduzieren. Gegen 21.00 Uhr gingen weitere Beschwerden bei der Polizei ein, weshalb die Beamten wiederum zu der Örtlichkeit fuhren. Beim Betreten des Gartengrundstückes herrschte eine aggressive Stimmung, die Polizeibeamten wurden dabei angepöbelt und beleidigt, deren Anweisungen ignoriert. Daraufhin wurden weitere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch eine Polizeihundeführerstreife, hinzugerufen. Mit einem 19-jährigen Aggressor kam es zu einem Widerstand. Dabei kam es auch zu tätlichen Angriffen anderer Partygäste gegen die Polizei, wobei niemand verletzt wurde. Die Gartenparty im Freien wurde schließlich eingestellt und den Anweisungen der Polizeibeamten Folge geleistet.

Filderstadt (ES): Pkw in Kreuzung zusammengestoßen - 2 Verletzte

Am Samstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, ist es in der Bahnhof-/Möhringer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 24-jährige Fahrer eines Skodas war auf der Reutlinger Straße unterwegs und wollte bei Grünlicht nach links in die Möhringer Straße abbiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende 25-jährige Fahrerin eines VW, die ebenfalls bei Grün in die Kreuzung eingefahren war. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Dabei wurden beide Unfallbeteiligten verletzt und mussten in umliegende Kliniken verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Filderstadt ebenfalls vor Ort. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 10 000 Euro.

Neuffen (ES): Randalierer auf Festival in Gewahrsam genommen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen jungen Erwachsenen und dem Sicherheitspersonal ist es am frühen Morgen, gegen 03.15 Uhr, auf dem Festgelände in Neuffen gekommen. Nach dem Eintreffen von mehreren Streifen des Polizeireviers Nürtingen wurden zunächst Platzverweise gegenüber einzelnen Personen der aggressiv auftretenden Gruppe ausgesprochen. Da drei Personen den Aufforderungen, das Gelände zu verlassen, nicht nachkamen, mussten sie in Gewahrsam genommen werden. Dabei leisteten sie gegenüber den Beamten erheblichen Widerstand, wobei vier Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Die drei alkoholisierten Personen wurden schließlich zum Polizeirevier Nürtingen verbracht und mussten dort die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Zudem wurden Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Tübingen (TÜ): Brand in Studentenwohnheim

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist es in einem Wohnheim in der Gösstraße zu einem Brand gekommen. Eine Bewohnerin hatte gegen 02.00 Uhr über Notruf gemeldet, dass es im Haus eine Rauchentwicklung und einen ausgelösten Brandmelder geben würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte tatsächlich starker Rauch festgestellt werden, der aus dem 3-stöckigen Gebäude drang. Während die Feuerwehr nach dem Brandherd schaute, räumte die Polizei das Gebäude. Schlussendlich konnte die Feuerwehr mit schwerem Atemschutzgerät bis in die Küche vordringen, wo sie die Ursache des Brandes entdeckte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war der Kühlschrank auf Grund eines technischen Defektes in Brand geraten. Das Feuer hatte schon aufs Gebäude übergegriffen, konnte aber durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr in kürzester Zeit wieder gelöscht werden. Der Sachschaden wir auf rund 20 000 Euro geschätzt. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Die Feuerwehr Tübingen befand sich mit 34 Mann im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Gerd Aigner

Tel.: 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell