Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hydraulikhammer entwendet

Olpe (ots)

In der Zeit von Montag (26. August) 16.45 Uhr und Dienstag (27. August) 6.45 Uhr haben derzeit unbekannte Täter in Rosenthal an der Auffahrt der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt einen Hydraulikhammer entwendet. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Hammer mit einem motorisierten Fahrzeug von dem Ablageort abtransportiert wurde. Der Wert des Hammers beträgt rund 25.000 Euro. Wer Hinweise geben kann, meldet diese bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 der Polizei.

