Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Automatenaufbruch

Olpe (ots)

Olpe - Am frühen Donnerstagmorgen informierte ein Anwohner gegen 05:12 Uhr die Polizeileitstelle telefonisch, er könne gerade zwei männliche Personen dabei beobachten, die sich am Kreisel zur Hatzenbergstraße mit einem Brecheisen an dem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Noch auf der Anfahrt wurde die zum Tatort entsandte Streife darüber informiert, die Täter seien inzwischen in das Industriegebiet Ziegeleistraße gelaufen. Hier konnten im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später zwei junge Männer aufgegriffen werden, auf die die von dem Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 26 und 31 Jahren mit Wohnsitz im Raum Finnentrop wurden vorläufig festgenommen. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen wieder entlassen. Am Tatort wurden an dem schwer beschädigten Zigarettenautomaten im Rahmen der Spurensuche- und Sicherung zwei Brecheisen aufgefunden und sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen.

