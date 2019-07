Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A7

Loop

Kreis RD-ECK - Stau nach Unfall

BAB A7 / Loop / Kreis RD-ECK (ots)

190724-1-pdnms Stau nach Unfall auf der A7

BAB A7 / Loop / Kreis RD-ECK. Der Fahrer (54) eines Pkw Hyundai wurde Dienstag (23.07.19, 19 Uhr) leicht verletzt, als er auf das Heck eines in gleiche Richtung fahrenden Sattelzuges auffuhr. Der Pkw schleuderte und landete im Graben. Der Unfall ereignete sich etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle NMS-Nord in Fahrtrichtung Hamburg. Die Ursache des Auffahrens ist noch unklar. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Durch den Aufprall verteilten sich Trümmerteile auf rund 200 Meter über alle Fahrstreifen, auch der Gegenfahrbahn, weshalb die Autobahn für etwa 40 Minuten komplett gesperrt wurde. Es kam zu entsprechenden Rückstaus. Ab 19.40 Uhr waren in Richtung Süden nur noch der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Gegen 21 Uhr konnten die Fahrstreifen ebenfalls freigegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell