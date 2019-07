Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster Unfallbeteiligter gesucht

Neumünster (ots)

190719-2-pdnms Unfallbeteiligter gesucht

Neumünster. Ein 38-jähriger Inlinerfahrer wurde Mittwoch (17.07.19, 09.45 Uhr) leicht verletzt, als er den Stoverbergskamp in Richtung Roschdohler Weg befuhr. Im Kurvenbereich kam ihm ein weißer Pkw entgegen. Dieser fuhr jedoch so weit links, dass der Inliner nach rechts ausweichen musste und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw soll es nicht gekommen sein. Der Fahrer des weißen Autos setzte seine Fahrt fort. Er wird gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei Neumünster unter der Rufnummer 9450 in Verbindung zu setzen.

