Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Selfkant-Tüddern (ots)

An der Kreuzung Sittarderstraße/Bocksberg ereignete sich am 26. Juni (Mittwoch) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Eine 38-jährige Frau aus Belgien befuhr gegen 16.10 Uhr, mit ihrem Pkw Renault, die Straße Bocksberg aus Richtung Geilenkirchener Straße kommend in Richtung Sittarder Straße. An der Kreuzung Sittarder Straße/Am Rathaus/Bocksberg beabsichtigte sie nach links in die Straße Am Rathaus abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw BMW einer 24-jährigen Frau aus Heinsberg. Diese war auf der Sittarder Straße aus Richtung Millen kommend in Richtung Kreisstraße 1 unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Belgierin gegen einen Lkw geschleudert, der auf der Sittarder Straße in Richtung Millen fuhr. Das Fahrzeug der Heinsbergerin wurde durch den Aufprall über die Kreuzung hinaus auf ein Tankstellengelände geschleudert und kam dort zum Stillstand. Nach bisherigen Erkenntnissen zogen sich die 38-jährige Belgierin sowie der 28-jährige Lkw Fahrer keine Verletzungen zu. Die 24-jährige Heinsbergerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt.

