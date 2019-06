Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung an Mehrfamilienhaus

Zeugen gesucht

Wassenberg-Ophoven (ots)

Am Sonntag, 23. Juni, berichteten wir mit PB Nr. 174 über eine versuchte Brandstiftung an einem Mehrfamilienhaus in der Marienstraße. Dort wurde in der Nacht zu Sonntag, über ein gekipptes Fenster, brennbare Flüssigkeit in eine Wohnung gegossen und entzündet. Das Feuer erlosch jedoch von selbst wieder.

Am Dienstag, 25. Juni, gelangten Unbekannte, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, durch ein Tor in den Garten derselben Wohnung und zündeten die Eingangstür an. Auch ein Fenster sowie ein Kabel wurden bei dem Brand beschädigt. Das Feuer erlosch jedoch auch in diesem Fall von selbst, so dass die Feuerwehr nicht hinzugerufen werden musste.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesen Taten aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

