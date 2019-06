Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gleich zwei Mal wird in Vereinsheim eingebrochen

Deckbergen (ots)

(swe). In ein Sportheim in Deckbergen brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 26. Mai bis 2. Juni gleich zwei Mal ein. Beide Male gelangten sie vermutlich durch eine offen stehende Garage unberechtigt in das Vereinsheim und entwendeten Süßigkeiten und Bargeld. Außerdem wurden Süßwaren auch im Gebäude verteilt. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

