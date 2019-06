Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufmerksame Seniorin lässt möglichen Betrüger abblitzen

Rinteln (ots)

(swe). Eine 82-jährige Rintelnerin erhielt am letzten Sonntag Besuch von einer etwa 40 Jahre alten männlichen Person. Der Mann gab an der Tür an, dass er den Internetanschluss installieren wolle. Die aufmerksame Seniorin ließ sich aber nicht beeindrucken und teilte dem Mann mit, dass sie gar kein Internet habe und wies ihn an der Tür ab. Der etwa 178 cm große, kräftige Mann mit einem Akzept im ansonsten guten Deutsch verließ dann auch ihre Wohnung. Die Seniorin rief dann noch die Polizei und von hier erhielt sie weitere Verhaltenshinweise bei derartigen Vorkommnissen. Wichtig wäre nämlich noch, sofort die Polizei zu rufen, wenn es derartige Situationen gibt, damit die Personalien des Mannes festgestellt werden können.

