Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Alkoholisiert am Steuer

Stadthagen (ots)

Einen 52 jährigen Mann aus Beckedorf hat die Polizei am frühen Dienstag Abend gegen 20.00 Uhr, in Lindhorst kontrolliert, als dieser mit seinem Ford die Bahnhofstraße befahren hatte. Während der Kontrolle ist den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes aufgefallen, sodass ein Test am mobilen Alcomaten fällig wurde. Da der Test zu einem Wert von 1,07 Promille zum Ergebnis hatte, wurde der Mann zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Der gemessene Wert fällt noch gerade eben in den Bereich einer Ordnungwidrigkeit. Sollte die Auswertung der Blutprobe zu einem Ergebnis von 1,1 Promille oder darüber führen, wird gegen den Beckdorfer ein Strafverfahren eingeleitet.

