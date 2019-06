Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rotlicht missachtet

Bad Eilsen/Ahnsen (ots)

(ma)

Sehr wahrscheinlich hat eine 46jährige Pkw-Fahrerin aus Aerzen gestern gg. 07.15 Uhr an der Ampelkreuzung Krainhäger Straße/Obernkirchener Straße in Ahnsen, die Rotlicht zeigende Ampel aus Richtung Bad Eilsen übersehen und ist in den Kreuzungsbereich eingefahren.

Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw Citroen eines 35jährigen Obernkirchener , der aus Richtung Winternstraße kommend bei Grünlicht auf die Krainhäger Straße wollte.

Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die verursachende Fahrerin des Pkw VW und der Beifahrer leicht verletzt wurden.

