POL-EN: Wetter- Einbrecher klettern auf Balkon im 1. Obergeschoss

Wetter (ots) - Die Täter nutzten die längere Abwesenheit eines Wohnungsinhabers und brachen in der Zeit vom 03.11 bis 21.11 in dessen Wohnung ein. Die Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Wittener Straße. Die Täter gelangten auf den Balkon der Wohnung und öffneten dort gewaltsam die Tür. In der Wohnung durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld und ein Smartphone.

