Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Pkw-Fahrer fährt Joggerin an und flüchtet

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagabend, 03.06.2019, gegen 19.15 Uhr, lief eine 56 - jährige Frau aus Nienburg entlang des Raiffeisenweges. Beim Abbiegen in den Domänenweg überquerte sie die Fahrbahn. Sie befand sich ungefähr in der Mitte der Straße, als sich ein Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit aus dem Domänenweg in Richtung Südring näherte. Trotz eines Sprungs zur Seite konnte die Joggerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Dabei erlitt sie Verletzungen am Bein. Der Fahrer stoppte kurzfristig, eine Beifahrerin stieg aus, wechselte wenige Worte mit dem Fahrer, stieg wieder ein und der Fahrer flüchtete in Richtung Südring. Aufgrund der Beschreibung des Unfallflüchtigen könnte es sich um einen 30 - 40 Jahre alten Mann, möglicherweise aus Osteuropa gehandelt haben. Der Fahrer soll englisch mit starkem Akzent mit seiner Beifahrerin gesprochen haben und an dem älteren dunklen Fahrzeug waren vermutlich polnische Kennzeichen angebracht. Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich unter 05021 / 97780 mit der Polizei in Nienburg in Verbindung zu setzen. Ebenso nimmt die Dienststelle Hinweise auf das mögliche Verursacherfahrzeug entgegen.

