Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Gastwirtschaft

Obernkirchen/Vehlen (ots)

(ma)

Von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in einen Gasthof in Obernkirchen/Vehlen, Bückeburger Straße, eingebrochen und habe größere Mengen an Spirituosen gestohlen.

Die Einbrecher drangen über ein eingeschlagenes Fenster in den Gasthof ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Neben einer geringen Menge Bargeld wurden Spirituosen gestohlen, die nach Ansicht der Kriminalbeamten nur mit einem Fahrzeug weggeschafft werden konnten.

Die Täter gingen in ihrer Tatausübung recht rustikal vor und schlugen u.a. eine verschlossene Tür mit einem Feuerlöscher ein, um sich Zugang zu verschaffen.

Zeugenhinweise an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

