Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Maschendrahtzaun gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

An der Petzer Straße in Bückeburg wurde in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag ein frisch aufgestellter Maschendrahtzaun auf einer Länge von 25 Metern, inklusive Eisenstangen, entwendet.

Der Zaun war an den Stangen mit Kabelbindern befestigt gewesen, die durchgekniffen vorgefunden wurden.

