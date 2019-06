Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstähle am Bahnhof Bückeburg

Bückeburg (ots)

(ma)

Zwei Fahrräder und ein Versicherungskennzeichen von einem Leichtkraftrad wurden in den vergangenen Tagen am Bückeburger Bahnhof gestohlen.

Am vergangenen Freitag wurde aus dem Fahrradständer ein schwarz/graues Treckingrad der Marke Pegasus, Typ Avanti, entwendet, dass mit einem Zahlenschloss gesichert war. Das Fahrrad hat einen Zeitwert von ca. 340 Euro.

Am nächsten Tag wurde ein ebenfalls mit einem Zahlenschloss gesichertes Treckingrad der Marke Kettler gestohlen. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 500 Euro.

Am gestrigen Sonntag wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl an einem Leichtkraftrad der Marke Pegasus erstattet. Das Kraftrad stand mehrere Tage am Bahnhof und wurde in der Folge am Schloss beschädigt. Die Randalierer rissen die Blinker ab, entnahmen die Batterie und zerstörten den Frontstoßfänger.

Das grüne Versicherungskennzeichen war unauffindbar und musste als gestohlen gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell