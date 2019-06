Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf-60-jährige verletzt und beleidigt Polizeibeamte

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstag, 01.06.2019, gegen 19.50 Uhr, teilte die Geschäftsführerin einer Gaststätte in Lauenau der Nenndorfer Polizei mit, dass sich in ihrem Lokal eine weibliche Person aufhalten würde, die trotz Aufforderung die Gaststätte nicht verlassen wolle. Mittlerweile sei die Situation stark eskaliert und andere Gäste würden gestört. Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten ging die in dem Lokal bekannte Frau auf einen 22-jährigen Beamten los und schlug diesen gegen den Arm sowie in den Bauch. Mit Unterstützung einer weiteren, zwischenzeitlich eingetroffenen Funkstreifenwagenbesatzung, sollte der ausgesprochene Platzverweis unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt durchgesetzt werden - die Randaliererin sollte am Arm nach draußen geleitet werden. Gegen diese Maßnahme wehrte sich die Frau erheblich und verletzte dabei zwei Polizeibeamte, wobei sie eine Polizistin in den Arm biss und ihrem Kollegen erhebliche Kratzwunden zufügte. Nach dem danach erforderlichen Anlegen der Handfesseln trat die Ingewahrsam Genommene weiter nach den Beamten und beleidigte diese während des Transportes zur Dienststelle. Nach der Inaugenscheinnahme durch einen Arzt, wurde die Barsinghäuserin in eine Klinik eingewiesen. Die verletzten Polizeibeamten wurden im Klinikum Vehlen untersucht und behandelt. Gegen die 60-jährige sind Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet worden.

