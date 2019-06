Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gullydeckel in Tankstellentür geworfen und Tabakwaren entwendet

Auetal (ots)

(swe). Am Samstag Morgen zwischen 02.05 und 02.15 Uhr werfen unbekannte Täter einen Gullydeckel in die Eingangstür einer Auetaler Tankstelle, gelangen so ins Innere und entwenden dort größere Mengen Tabakwaren. Mit einem silbernen Kleinwagen sollen sie sich dann in Richtung Ortsmitte von Rehren entfernt haben. Wer Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei. Schaden: ca. 3.500 Euro.

