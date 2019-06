Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zigarettendiebe gestellt

Rinteln (ots)

(swe). Am Samstag versuchen nach dem bisherigen Ermittlungsstand 4 Beschuldigte gegen 14.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt arbeitsteilig Zigaretten zu entwenden. Während der erste der Täter den Kassierer versucht abzulenken, holen die anderen Beschuldigten Zigaretten aus der Auslage, reichen sie nach hinten durch, wo der letzte der Beschuldigten die Zigaretten in einen Rucksack steckt. Zwei der Beschuldigten werden direkt vor Ort durch das Marktpersonal gestellt. Die Polizei ermittelte wegen Bandendiebstahls und da zumindest einer der Täter keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und noch am Sonntag einem Richter vorgeführt, der eine sogenannte "Hauptverhandlungshaft" anordnete. Bereits am Dienstag wird das Verfahren stattfinden.

