Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Raubüberfall auf KiK-Modegeschäft

Nienburg (ots)

Am Freitag, den 31.05.2019, betraten kurz vor Ladenschluß zwei bislang unbekannte männliche Personen (ca. 25 Jahre, 180-190cm) den "KIK-Markt" in der Hannoverschen Straße in Nienburg. Einer der Unbekannten ging daraufhin zielgerichtet zum Kassenbereich und forderte die Verkäuferin unter Vorhalt eines Messer auf, die Ladenkasse zu öffnen, woraufhin innerhalb weniger Minuten Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet werden konnte. Der zweite Unbekannte hielt währenddessen anwesende Kunden mit einem Messer auf Abstand. Anschließend entfernten sich die zwei unbekannten Männer fluchtartig aus dem Ladengeschäft. Wer Hinweise geben kann, oder gar Zeuge des Vorfalls wurde, meldet sich bitte bei der Polizei Nienburg Tel. 05021-9778-215

