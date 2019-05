Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneute Anrufe bei Senioren

Vorbildliches Verhalten vereitelt Schlimmeres

Nienburg (ots)

Zum wiederholten Male kam es in den letzten Tagen zu Anrufen bei Seniorinnen und Senioren. Die Anrufer, die sowohl männlich als auch weiblich waren, haben sich als Mitarbeiter von unterschiedlichen Versicherungen oder Senioreneinrichtungen ausgegeben und wollten verschiedene persönliche Daten erfragen. Nur durch das vorbildliche Verhalten der Angerufenen, sind keinerlei persönliche Daten erlangt worden, wodurch die Zielrichtung der Anrufe vereitelt wurde. Die Polizei warnt dringend davor, auf die Anrufe von Unbekannten zu reagieren und persönliche Daten zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen, aber auch persönliche Lebensumstände mitzuteilen oder sogar Geld und Wertgegenstände zur Prüfung auf Echtheit oder zur Sicherung vor angeblichen Diebesbanden an Unbekannte auszuhändigen. In Fällen solcher Anrufe wenden Sie sie sich bitte an den Polizeinotruf 110. Gerne können sich Betroffene auch persönlich oder telefonisch an ihre örtlich zuständige Dienststelle wenden, um dort eine polizeiliche Beratung zu erhalten. (schu.)

