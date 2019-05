Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Überholen trotz Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

Am 27.05.2019 kam es gegen 17:30 Uhr auf der B 215 am Ortsausgang von Haßbergen in Fahrtrichtung Eystrup zu einem Überholvorgang. Ein grauer Daimler-Benz überholte hier, obwohl aus der Gegenrichtung Verkehr kam. Einen Unfall konnte der Geschädigte nur verhindern, indem er mit einer Vollbremsung nach rechts in den unbefestigten Seitenraum ausgewichen war. Die Polizei Hoya bittet Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch bei der Polizei Hoya unter 04251-934640 zu melden.(schu)

