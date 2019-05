Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbrüche

Germersheim (ots)

Zu zwei Einbrüchen in unmittelbar nebeneinander liegenden Firmen kam es in der Nacht zum Samstag im Gewerbegebiet in der Philippsburger Straße in Germersheim. Demnach haben sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen von Fensterscheiben unerlaubt Zutritt verschafft und sind gezielt die Büroräume angegangen. Neben ca. 500 Euro Diebesgut entstand Sachschaden an den Gebäuden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

