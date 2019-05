Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Alkohol am Steuer erwischt

Bad Bergzabern (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am Samstagabend (25.05.19) stellten Polizisten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern bei einer Verkehrskontrolle in Oberotterbach bei einer 60 jährigen Autofahrerin Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Frau erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EURO, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

