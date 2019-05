Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei in Waschanlage

Bad Bergzabern (ots)

Am 25.05.19 fuhren zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren mit ihrem Auto in eine Waschanlage in Bad Bergzabern. Da sie mit der Reinigungsarbeit des Mitarbeiters der Waschanlage nicht zufrieden waren, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die sich dann zu einer handfesten Schlägerei entwickelte. Dabei wurde zwei der Beteiligten leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

