Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl auf Friedhof

Störung der Totenruhe

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 05.04.2019, ca. 16.00 Uhr, bis Samstag, 06.04.2019, ca. 09.30 Uhr, begeben sich bislang unbekannte Täter auf den Friedhof, Bobenheimer Straße 11-17, Bobenheim-Roxheim. Auf dem Friedhof entwenden die unbekannten Täter von mindestens 23 Grabstätten Grabschmuck mehrheitlich aus Kupfer bzw. Messing und flüchten unerkannt. Im Zusammenhang mit den Diebstählen werden zumindest teilweise die Grabsteine der angegangenen Gräber beschädigt. Es entsteht ein Schaden von ca. 50000EUR.

Die Inhaber von Grabstätten des Bobenheimer Friedhofs werden ersucht ihre Grabstätten in Augenschein zu nehmen und die Polizei Frankenthal zu verständigen, sofern Gegenstände entwendet sind bzw. Sachbeschädigungen festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Daniel Soehnlen

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell