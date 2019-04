Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener beleidigt Polizisten

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitagabend, 05.04.19, gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizei eine aggressive Person in einem Supermarkt in Dannstadt gemeldet, der im betrunkenen Zustand Kunden beleidigen würde. Anschließend entfernte sich der Mann und bedrohte einen Passanten mittels Messer. In der Obergasse konnte der Mann kontrolliert werden, der ein Taschenmesser bei sich trug. Während der Durchsuchung wurden die eingesetzten Beamten aufs Heftigste beleidigt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,87 Promille. Aufgrund seines Zustands musste der 61-jährige Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen aufgrund von Beleidigung und Bedrohung.

