Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kindergarten

Neuhofen (ots)

In der Nacht vom 05.04.19 auf den 06.04.19, gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in der Otto-Dill-Straße. Die Täter hebelten mehrere Türen im Innenbereich auf und durchwühlten diverse Fächer. Nach bisheriger Kenntnis wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

