Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Freitag, 05.04.2019, im Zeitraum von 16:20 Uhr bis 18:40 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das Küchenfenster im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Gebhardstraße auf. Die Täter konnten im Gebäude Schmuck und Bargeld entwenden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

