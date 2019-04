Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Wohnwagen

Altrip/Böhl-Iggelheim (ots)

Im Zeitraum vom 02.04.2019 - 05.04.2019, wurden in Altrip, am "Weiherweg", zwei Wohnwagen aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch aufhebeln der Scheiben bzw. Türen Zutritt zum Inneren, wo die Wohnwagen durchwühlt wurden. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist bisher noch nicht bekannt. Der Sachschaden an beiden Wohnwägen beläuft sich auf etwa 4000 Euro. In Böhl-Iggelheim, Am Holzweg, wurde bei einem Wohnwagen die Holztür aufgebrochen und eine Standheizung und Campingtoilette entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich hier auf circa 5400 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

