Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit wegen Fahrrad endet in Rangelei

Speyer (ots)

07.04.2019, 20:45 Uhr Zwischen einem 55jährigen und einem 64jährigen Speyer kam es in der Kleinen Greifengasse in Speyer zunächst zu verbalen Streitigkeiten aufgrund der jeweiligen Abstellplätze deren Fahrräder im Hof des gemeinsamen Anwesens. Da sie sich scheinbar mit Worten nicht einigen konnten, schlug der 64jährige dem 55jährigen ins Gesicht. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf auch der 55jährige am Bein verletzt wurde und zwecks Untersuchung in ein Speyerer Krankenhaus gebracht werden musste.

