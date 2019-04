Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Trunkenheit im Straßenverkehr

Frankenthal (ots)

Am Sonntag, 07.04.2019, gegen 00.05 Uhr, wird eine Streifenbesatzung der Polizei Frankenthal auf einen 54 jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, der in auffälligen Schlangenlinien den Foltzring in Frankenthal befährt. Der Fahrradfahrer wird einer Verkehrskontrolle unterzogen in deren Rahmen Alkoholgeruch wahrgenommen wird. Ein Atemalkoholtest ergibt 1,75 Promille. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

