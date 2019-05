Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Unfall auf B 51

Bitburg (ots)

In Höhe des Königswäldchen bei Bitburg prallte heute um 09.48 Uhr ein Fahrzeug frontal in den Gegenverkehr. Der Pkw kam von der A 60 und war auf der B 51 in Fahrtrichtung Trier unterwegs als er mit einem Pkw, besetzt mit Mutter und Tochter, zusammenstieß. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Wittlicher Krankenhaus gebracht. Mutter und Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch die Rettungskräfte versorgt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die B 51 ist derzeit noch voll gesperrt. Eine Umleitung über die L 32 ist durch die Straßenmeisterei eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell