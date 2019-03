Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Singhofen (ots)

Am 22.03.2019, 16.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen am Hunzeler Stock, bei dem insgesamt 3 Personen leicht verletzt wurden. Ein 51-jähriger Transporter Fahrer missachtete an der Kreuzung B260/L323 beim Auffahren auf die B260 die Vorfahrt und erfasste mit seinem Fahrzeug einen von rechts, aus Richtung Singhofen kommenden PKW einer 30-jährigen PKW- Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Damen im PKW mussten mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25000 EUR insgesamt.

