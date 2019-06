Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nienburg (ots)

NIENBURG (sie)- Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Nienburg ein PKW auf dem Kräher Weg in Nienburg in auffälliger Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle des PKW bemerkte das aufmerksame Streifenteam deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer, ein 34- jähriger Nienburger, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dieser muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

