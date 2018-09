POL-COE: Ascheberg, Rohlmanns Weide/ Gartenhaus niedergebrannt

Coesfeld (ots) - Ein Gartenhaus an Rohlmanns Weide in Ascheberg ist am Sonntagabend (9. September) gegen 19.30 Uhr in Flammen aufgegangen. Im Gartenhaus gab es eine kleine Küche mit zwei Herdplatten, auf denen der Besitzer Essen gekocht hatte. Dann war der Mann ins Wohnhaus gegangen und hatte das vor sich hin köchelnde Essen vergessen, bis er Feuer im Gartenhaus sah. Eigene Löschversuche scheiterten. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Hecke über und beschädigten auch ein Garagenfenster. Die Feuerwehren Ascheberg und Davensberg löschten das Feuer und verhinderten Schäden am Wohngebäude. Das Gartenhaus war aber nicht mehr zu retten. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 Euro beziffert.

