POL-COE: Lüdinghausen/ Fast zeitgleich 2 Verkehrsdelikte

Coesfeld (ots) - Polizeiliche Verkehrskontrollen führten am Freitagabend, 07.09.2018 kurz vor Mitternacht zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Beendigung einer Drogen- und einer Alkoholfahrt. Um 23.20 Uhr fiel ein 26-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen auf der Bahnhofstraße nach Drogenkonsum auf. In der Polizeiwache gab er eine Blutprobe ab und zudem auch den Rest seines Marihuana. Dazu erfolgt eine gesonderte Anzeigenerstattung. Um 23.27 Uhr machte eine 35-jährige Autofahrerin aus Selm bei einer Verkehrskontrolle auf der Valve durch ihre Alkoholfahne auf sich aufmerksam. Sie gab in der Polizeiwache eine Atemalkoholprobe ab. Beide Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot sowie zwei "Punkte in Flensburg".

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell