Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus und Sachbeschädigung am ehemaligen Jugendtreff Trier-Ehrang

Trier (ots)

Zurzeit befindet sich das alte Gebäude des Jugendtreffs Trier-Ehrang in der Merowinger Straße im Abriss. Ein neues Gebäude soll das Alte ersetzen. Hierzu wird das Haus von innen durch eine Fachfirma entkernt und dann komplett abgerissen. Bereits in der Vergangenheit kam es hier zu Vandalismusschäden in- und außerhalb des Gebäudes. Zuletzt vom 19.03.2019 bis 24.03.2019 wurden Glasscheiben von innen eingeschlagen und eine Dixi-Toilette umgeworfen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schweich, 06502-91570.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich



Telefon: 06502-91570



