Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, den 04.04.2019 zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr kam es vor einer Arztpraxis in der Blumenstraße in Göttschied zu einer einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen beigen Renault wurde beim Ausparken ein blauer BMW beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Unfälle gesehen haben und Angaben zum Hergang und/oder dem Fahrer tätigen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell