Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer übersehen

Bückeburg (ots)

(ma)

Einen Radfahrer auf seinem Mountainbike hat gestern gegen 12.20 Uhr ein 79jähriger Pkw-Fahrer aus Petershagen beim Einfahren in den Kreisel in Bückeburg an der Hannoverschen Straße übersehen.

Der Petershäger kam aus der Hinüberstraße und stieß mit dem im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer zusammen, der vom Zweirad stürzte und sich Verletzungen am Handgelenk zuzog.

Sowohl das Mountainbike, als auch der Pkw Toyota wurden durch den Zusammenstoß beschädigt.

