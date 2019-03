FW-BO: Ausgelöster Heimrauchmelder in Bochum Werne

Feuerwehr Bochum

Gegen 19:15 Uhr meldete eine aufmerksame Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Bochum Werne, dass in der darüber liegenden Wohnung im zweiten Obergeschoss der Rauchmelder ausgelöst hat und das es im Treppenraum etwas verbrannt riecht. Als die Einsatzkräfte der naheliegenden Hauptwache an der Einsatzstelle eintrafen, war die Wohnungstür der betroffenen Wohnung bereits geöffnet. Nachdem die Mieterin befragt und die Wohnung erkundet wurde, konnte eine durchgeschmorte Lichterkette, die mit einem Tuch abgedeckt war, als Ursache gefunden werden. Die Mieterin hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr die Lichterkette und das Tuch in der Badewanne gelöscht und die Fenster zur Lüftung geöffnet. Weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht nötig. Die Mieterin wurde rettungsdienstlich versorgt und zum Ausschluss einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

