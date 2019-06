Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leese-Polizei sucht Zeugen für mögliche Unfallflucht

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagabend, 13.05.2019, gegen 07.40 Uhr, ereignete sich in Leese, Loccumer Straße (B 441) ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer Beteiligten vom Unfallort entfernte. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Loccum kommend. Seinen Angaben zufolge kam ihm in Höhe der Hausnummer 93 ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus und stieß hier gegen einen ordnungsgemäß geparkten Renault. An beiden direkt beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von zunächst geschätzten 8 000 EUR. Der eigentliche Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zu der Zeit herrschte viel Fahrzeugverkehr und die Polizei hofft, dass ein möglicher Zeuge Hinweise auf das vermutliche Unfallgeschehen und auf den möglichen Verursacher geben kann. Die Polizei in Landesbergen nimmt Hinweise unter Tel.: 05025/1001 entgegen.

